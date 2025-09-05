Video Yaşam Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video

Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video

05.09.2025 | 10:43

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez’de düzenlenen operasyonda 72 adet ruhsatsız tabanca ve 72 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde kaçak silah operasyonu düzenlendi. D.M. ve M.M. isimli şahısların otomobilinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada 72 adet Glock marka ruhsatsız 9 mm tabanca ve 72 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 00:39
SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 05.09.2025 | 11:13
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video 01:05
Kepez’de kaçak silah operasyonu: 72 tabanca ele geçirildi | Video 05.09.2025 | 10:43
Niğde’deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video 07:40
Niğde'deki fabrika yangını 10 saatlik çalışma ile söndürüldü | Video 05.09.2025 | 10:03
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 00:46
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 05.09.2025 | 09:12
Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video 02:09
Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video 05.09.2025 | 08:51
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soru! 03:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL'lik o soru! 04.09.2025 | 23:16
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 04.09.2025 | 23:21
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: Üzerimden uçarak kaldırıma düştü | Video 06:48
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal'ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: "Üzerimden uçarak kaldırıma düştü" | Video 04.09.2025 | 16:18
Erzurum’da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 01:27
Erzurum'da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 04.09.2025 | 15:45
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 00:34
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 04.09.2025 | 14:57
Ümraniye’deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 01:08
Ümraniye'deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 04.09.2025 | 14:06
MSB, Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 01:30
MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 04.09.2025 | 12:24
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 00:33
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 04.09.2025 | 11:48
Çekmeköy’de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:27
Çekmeköy'de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04.09.2025 | 11:45
Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş! Halit Yukay’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi | Video 02:14
Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi | Video 04.09.2025 | 10:54
Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 00:11
Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 04.09.2025 | 10:53
Sultangazi’de yürüyüş yapan kadın ve köpeğine, kedinin saldırdığı anlar kamerada | Video 00:20
Sultangazi'de yürüyüş yapan kadın ve köpeğine, kedinin saldırdığı anlar kamerada | Video 04.09.2025 | 10:06
Esenler’de park halindeki 4 aracın camını kırarak hırsızlık yaptılar | Video 02:38
Esenler'de park halindeki 4 aracın camını kırarak hırsızlık yaptılar | Video 04.09.2025 | 09:50
Akdeniz’de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 00:58
Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 04.09.2025 | 09:41
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 09:28
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 04.09.2025 | 09:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY