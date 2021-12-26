"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı Trabzon stadında büyük ilgi gördü | Video

Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı, Trabzonspor-İstanbul Başakşehir FK karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’ndaki dev ekranlardan yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı atarak duygusal anlar yaşadı.

PKK'lı teröristler tarafından Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamlarının konu edildiği TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı, dün akşam Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde gösterildi. Filmin fragmanını dev ekranlardan izleyen taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar fragman sonrası "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı attı.

1 OCAK'TA VİZYONDA

Eren Bülbül'ün doğum gününde, 1 Ocak 2022'de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye'de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.