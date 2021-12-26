Video Yaşam "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı Trabzon stadında büyük ilgi gördü | Video

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı Trabzon stadında büyük ilgi gördü | Video

26.12.2021 | 14:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filminin fragmanı Trabzon stadında büyük ilgi gördü | Video 01:09
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı Trabzon stadında büyük ilgi gördü | Video 26.12.2021 | 14:25
Son Dakika: Gaziantep’te Pitbull saldırısında yaralanan Asiye’ye doku nakline başlandı! | Video 03:15
Son Dakika: Gaziantep'te Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı! | Video 26.12.2021 | 14:06
Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video 00:25
Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video 26.12.2021 | 13:43
Batman’da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video 03:22
Batman'da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video 26.12.2021 | 12:02
Deniz kenarında başlayan maraton kayak merkezinde tamamlandı | Video 04:25
Deniz kenarında başlayan maraton kayak merkezinde tamamlandı | Video 26.12.2021 | 11:41
Ansızın gelen misafir yürekleri ısıttı | Video 00:39
Ansızın gelen misafir yürekleri ısıttı | Video 26.12.2021 | 11:51
Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu | Video 02:06
Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu | Video 26.12.2021 | 11:30
Adana’da 3 aydır kayıp olan Muhammet’in ailesi her yerde onu arıyor: Oğlum bir ses ver! | Video 01:55
Adana'da 3 aydır kayıp olan Muhammet'in ailesi her yerde onu arıyor: "Oğlum bir ses ver!" | Video 26.12.2021 | 11:00
Esenler’de sahte ilaç deposuna baskın! 1 kişi tutuklandı | Video 01:53
Esenler'de sahte ilaç deposuna baskın! 1 kişi tutuklandı | Video 26.12.2021 | 10:48
Beşiktaş’ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı | Video 01:55
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı | Video 26.12.2021 | 10:44
Avcılar’da pencerede sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı | Video 03:04
Avcılar'da pencerede sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı | Video 26.12.2021 | 10:31
Nesli tükenmekte olan su samuru önce karnını doyurdu sonra kar banyosu yaptı | Video 03:46
Nesli tükenmekte olan su samuru önce karnını doyurdu sonra kar banyosu yaptı | Video 26.12.2021 | 10:00
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi | Video 01:27
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi | Video 26.12.2021 | 10:01
Türkiye’nin Sibirya’sı Göle -30 derece | Video 01:34
Türkiye'nin Sibirya'sı Göle -30 derece | Video 26.12.2021 | 10:02
Son Dakika: İstanbul Güngören’de tramvay yolunda kaza | Video 01:17
Son Dakika: İstanbul Güngören'de tramvay yolunda kaza | Video 26.12.2021 | 10:02
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet! | Video 00:54
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet! | Video 26.12.2021 | 09:43
Hamileyken Kovid’e yakalandı, yapay kalp akciğer makinesindeyken mektuplarla hayata bağlandı | Video 05:58
Hamileyken Kovid'e yakalandı, yapay kalp akciğer makinesindeyken mektuplarla hayata bağlandı | Video 26.12.2021 | 09:37
Bağcılar’da iki motosikletli kurye böyle çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 01:45
Bağcılar'da iki motosikletli kurye böyle çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 26.12.2021 | 09:35
Esenyurt’ta dalgın anne çocuğunu unuttu! Bebek arabasının caddeye doğru ilerlediği anlar kamerada | Video 01:34
Esenyurt’ta dalgın anne çocuğunu unuttu! Bebek arabasının caddeye doğru ilerlediği anlar kamerada | Video 26.12.2021 | 09:24
Sivas’ın en büyük gölü Tödürge buz tuttu | Video 02:23
Sivas’ın en büyük gölü "Tödürge" buz tuttu | Video 26.12.2021 | 09:22

Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı, Trabzonspor-İstanbul Başakşehir FK karşılaşması öncesinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’ndaki dev ekranlardan yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı atarak duygusal anlar yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

PKK'lı teröristler tarafından Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamlarının konu edildiği TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin fragmanı, dün akşam Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor - İstanbul Başakşehir karşılaşması öncesinde gösterildi. Filmin fragmanını dev ekranlardan izleyen taraftarlar duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar fragman sonrası "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratı attı.

1 OCAK'TA VİZYONDA
Eren Bülbül'ün doğum gününde, 1 Ocak 2022'de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye'de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA