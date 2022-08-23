Kilidini kırıp girdiği kafeye zarar verdi! O anlar kamerada | Video

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FATİH'te kilidini kırdığı kafeye giren şüpheli, camları sandalyeyle kırmaya çalıştı. Şüpheli camı kıramayınca hiçbir şey olmamış gibi buradan ayrılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"HIRSIZLIK YAPMAMIŞ, ZARAR VERMİŞ"
Şüphelinin uyuşturucu etkisinde olduğunu belirten kafe çalışanı Bilal Yardım, komşuların telefonuyla olaydan haberdar olduğunu belirterek "Hırsızlık olmamış, sadece malzemelere zarar vermiş. Sanki daha önce bir şey yapmışız da bizden intikam almaya gelmiş gibi. Büyük ihtimalle uyuşturucu kullanmıştı, yabancı uyruklu biriymiş. Kilidi kırmış, mutfak bölümüne girmiş etrafa bakmış. Tuvalete girmiş, oraya bakmış" dedi.