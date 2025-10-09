Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik kritik soruda aldığı karar herkesi şaşırttı!

ATV’nin ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bu hafta yine başarılı performanslar heyecan yarattı. Yarışmaya katılan Mehmet Akif Akcan isimli yarışmacı, 300 bin TL değerindeki soruda risk aldı. İşte o soru ve yarışmacının herkesi şaşırtan o kararı!