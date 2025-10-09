Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik kritik soruda aldığı karar herkesi şaşırttı!
ATV’nin ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini topladı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bu hafta yine başarılı performanslar heyecan yarattı. Yarışmaya katılan Mehmet Akif Akcan isimli yarışmacı, 300 bin TL değerindeki soruda risk aldı. İşte o soru ve yarışmacının herkesi şaşırtan o kararı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
00:28
Didim’de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli suçüstü yakalandı | Video 09.10.2025 | 16:02
00:40
Kadıköy'de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada | Video 09.10.2025 | 15:24
00:40
Kadıköy'de trafikte yolcu indirme tartışması kamerada | Video 09.10.2025 | 15:21
01:04
Adana'da hortum okulun çatısını böyle uçurdu | Video 09.10.2025 | 14:48
01:47
00:46
"Yeşil reçete" operasyonu: 12 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video 09.10.2025 | 14:19
01:04
Hortum okulun çatısını böyle uçurdu! | Video 09.10.2025 | 13:45
00:40
Motosikleti üzerine yatarak kullandı, ölüme davetiye çıkardı | Video 09.10.2025 | 12:51
00:58
Kayseri'de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:51
00:15
00:20
01:09
Mardin'de Berivan’ın hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 09.10.2025 | 11:44
05:22
Camı kırıp girdiği markette yedi, içti ve gitti | Video 09.10.2025 | 11:40
00:31
22 yıldır aranan firari, Kayseri'de başkasına ait kimlikle yakalandı | Video 09.10.2025 | 11:40
02:49
00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:59
00:48
Başakşehir’de taksi sürücüsünün yolcu kavgası kamerada | Video 09.10.2025 | 10:59
00:27
Yürekleri ağza getiren kaza kamerada: Yara almadan kurtuldu | Video 09.10.2025 | 10:47
00:49
Otele kurşun yağdırıp kaçtılar, JASAT operasyonuyla yakalandılar | Video 09.10.2025 | 10:25