Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar!
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar!

04.09.2025 | 23:21

ATV’nin beğeniyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmacı, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Ferhat Kürşat Kasapoğlu, 500 bin TL değerindeki o soruyu açtırdı. İşte Milyoner’e damga vuran o soru!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 04.09.2025 | 23:21
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: Üzerimden uçarak kaldırıma düştü | Video 06:48
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal'ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: "Üzerimden uçarak kaldırıma düştü" | Video 04.09.2025 | 16:18
Erzurum’da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 01:27
Erzurum'da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 04.09.2025 | 15:45
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 00:34
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 04.09.2025 | 14:57
Ümraniye’deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 01:08
Ümraniye'deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 04.09.2025 | 14:06
MSB, Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 01:30
MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 04.09.2025 | 12:24
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 00:33
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 04.09.2025 | 11:48
Çekmeköy’de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:27
Çekmeköy'de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04.09.2025 | 11:45
Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş! Halit Yukay’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi | Video 02:14
Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi | Video 04.09.2025 | 10:54
Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 00:11
Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 04.09.2025 | 10:53
Sultangazi’de yürüyüş yapan kadın ve köpeğine, kedinin saldırdığı anlar kamerada | Video 00:20
Sultangazi'de yürüyüş yapan kadın ve köpeğine, kedinin saldırdığı anlar kamerada | Video 04.09.2025 | 10:06
Esenler’de park halindeki 4 aracın camını kırarak hırsızlık yaptılar | Video 02:38
Esenler'de park halindeki 4 aracın camını kırarak hırsızlık yaptılar | Video 04.09.2025 | 09:50
Akdeniz’de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 00:58
Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 04.09.2025 | 09:41
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 09:28
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 04.09.2025 | 09:13
Osmaniye’de otomobil direğe çarptı: Kazada genç sürücü hayatını kaybetti | Video 02:19
Osmaniye'de otomobil direğe çarptı: Kazada genç sürücü hayatını kaybetti | Video 04.09.2025 | 08:43
Diyarbakır’da mahalleye musallat olan hırsızlara ’Zincir Operasyonu’: 5 tutuklama | Video 01:37
Diyarbakır'da mahalleye musallat olan hırsızlara 'Zincir Operasyonu': 5 tutuklama | Video 04.09.2025 | 08:25
Çocukların üzerine giden aracı son anda durdurdu! Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale kamerada | Video 00:51
Çocukların üzerine giden aracı son anda durdurdu! Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale kamerada | Video 04.09.2025 | 08:25
Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video 00:57
Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video 03.09.2025 | 16:48
Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı kamerada | Video 00:57
Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı kamerada | Video 03.09.2025 | 15:59
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 09:18
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 03.09.2025 | 15:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY