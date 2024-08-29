Kına gecesinde damada dehşeti yaşatan şahıslardan 7'si tutuklandı | Video
Gaziantep'te, kına gecesinde halay tartışma nedeniyle damadı öldüresiye darp ettiği tespit edilen ve jandarma ekiplerince yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Yaşanan olay sonrası ağır yaralanan damat hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar neticesinde, damadı hayati tehlikesi olacak şekilde darp ettiği tespit edilen Z.P., M.O. ve M.O.'nun çocukları İ.H.O., M.O., G.O., M.O.O., S.O. isimli şahıslar yakalandı.
Tamamlana yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Z.P., M.O., İ.H.O., M.O., G.O., M.O.O. ve S.O. isimli şahıslar 'kasten yaralama' suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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