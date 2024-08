Kına gecesinde damada dehşeti yaşatan şahıslardan 7'si tutuklandı | Video 29.08.2024 | 16:42 Gaziantep'te, kına gecesinde halay tartışma nedeniyle damadı öldüresiye darp ettiği tespit edilen ve jandarma ekiplerince yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 26 Ağustos'ta Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Sarısalkım Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki damat Yemlihan Kızıltoprak, kına gecesi eğlencesinde halaya davet ettiği kuzeni Mehmet O. ile kısa süreli tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası düğünden gönderilen Mehmet O., durumu kardeşlerine bildirerek düğüne gelmelerini istedi. Bunun üzerine çekicilerle düğün alanına gelen bir grup şahıs, pistte oynayan damat Yemlihan Kızıltoprak'ı ellerindeki demir levye ve sopalarla acımasızca darp etmeye başladı. Kafasına ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbeler alan damat ağır şekilde yaralandı.Yaşanan olay sonrası ağır yaralanan damat hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar neticesinde, damadı hayati tehlikesi olacak şekilde darp ettiği tespit edilen Z.P., M.O. ve M.O.'nun çocukları İ.H.O., M.O., G.O., M.O.O., S.O. isimli şahıslar yakalandı.Tamamlana yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Z.P., M.O., İ.H.O., M.O., G.O., M.O.O. ve S.O. isimli şahıslar 'kasten yaralama' suçu nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.