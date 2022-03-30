Video Yaşam Kırşehir'de kaybolan Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler | Video
Kırşehir'de kaybolan Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler | Video

Kırşehir'de kaybolan Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler | Video

30.03.2022 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırşehir’de kaybolan Hasan ve Şeyma’yı ölüme böyle götürmüşler | Video 05:59
Kırşehir'de kaybolan Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler | Video 30.03.2022 | 10:06
Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada | Video 03:09
Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada | Video 30.03.2022 | 10:06
Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video 03:40
Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video 30.03.2022 | 09:40
Edirne’de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video 02:21
Edirne'de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video 30.03.2022 | 09:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika 05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika 30.03.2022 | 09:54
İstanbul’da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video 00:36
İstanbul'da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video 30.03.2022 | 09:32
Motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş ederek kaçtı | Video 01:31
Motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş ederek kaçtı | Video 30.03.2022 | 08:52
Edirne’de 4 kişilik aile para için mi öldürüldü? 1 Milyon TL’lik altın aldım dedi mi? İşte cinayetin detayları | Video 04:36
Edirne'de 4 kişilik aile para için mi öldürüldü? "1 Milyon TL'lik altın aldım" dedi mi? İşte cinayetin detayları | Video 30.03.2022 | 09:11
Bağcılar’da dehşet! Sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti | Video 04:23
Bağcılar'da dehşet! Sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti | Video 30.03.2022 | 08:52
Zehirlendiği iddia edilmişti! İstanbul’daki ‘Barış masasında’ dikkat çeken Abramovich detayı! 01:48
Zehirlendiği iddia edilmişti! İstanbul’daki ‘Barış masasında’ dikkat çeken Abramovich detayı! 29.03.2022 | 20:43
Bodrum’da kadını darp eden CHP’li tutuklandı 02:19
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı 29.03.2022 | 18:46
Zeytinburnu’nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada | Video 00:39
Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada | Video 29.03.2022 | 16:58
Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede | Video 00:41
Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede | Video 29.03.2022 | 16:28
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı! | Video 01:40
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı! | Video 29.03.2022 | 16:26
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra son yolculuğuna uğurlandı! Kızlarının cenazesini gözyaşları içinde aldılar | Video 02:28
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra son yolculuğuna uğurlandı! Kızlarının cenazesini gözyaşları içinde aldılar | Video 29.03.2022 | 16:00
Çanakkale’de köpek barınağında vahşet! | Video 01:36
Çanakkale'de köpek barınağında vahşet! | Video 29.03.2022 | 16:01
Son Dakika: Edirne’de aile katliamı! 4 kişi öldürülmüş halde bulundu | Video 01:47
Son Dakika: Edirne'de aile katliamı! 4 kişi öldürülmüş halde bulundu | Video 29.03.2022 | 14:30
Kayseri’de Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kitap skandalı! 01:46
Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kitap skandalı! 29.03.2022 | 14:34
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı çatışma: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:13
SON DAKİKA: İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında silahlı çatışma: 5 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 29.03.2022 | 14:27
Doktor olmadan ’diş beyazlatma’ standı açtı, video çeken hekim adayına saldırdı 00:29
Doktor olmadan 'diş beyazlatma' standı açtı, video çeken hekim adayına saldırdı 29.03.2022 | 13:55

Kırşehir'de, ailesi tarafından 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan gençlerin kaçırıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaçırıldıktan 3 gün sonra cesedi Kızılırmak'ın kıyısına vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı (21) otomobile bindirerek kaçırdıktan sonra öldüren zanlıların yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı.

OLAY
Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.E., ve S.A., geldi. Güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehrine geldi. Genç çiftin nehre götürüldüğü araç ise kameralara saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA