Kırşehir'deki dehşet evi sessizliğe gömüldü | Video

Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümünün gerçekleştiği ev gecenin karanlığında sessizliğe gömüldü.

8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili incelemelerini sürdüren jandarma ekipleri, 2 kişinin cesedini atıldıkları çukurdan çıkardı. Ön otopsileri yapılan Osman Ç, ve Vildan İ'nin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna gönderildi.

Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşları 24 ve 25 olan genç çift, 1.5 metrelik toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulunmasıyla başlamıştı. Osman Ç.'den (25) haber alamayan yakınları, jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri Osman Ç.'nin en son Kaman ilçesine bağlı Bayramözü köyünde olduğunu tespit etti. Köyde geniş çapta arama yapan ekipler, Osman Ç. ve sevgilisi olduğu iddia edilen Vildan İ.'yi (24) toprağa gömülmüş halde ölü olarak bulmuştu.