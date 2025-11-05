Kız arkadaşını rahatsız edenleri kovaladı, yardım etmek isterken bıçaklandı | Video
05.11.2025 | 16:55
Samsun'da kız arkadaşını rahatsız edenleri kovalayan bir kişiyi yanlış anlayan şahıs, onu bıçakla ağır yaraladı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan İ.K., bıçakladığı şahsı kız arkadaşının yanında görünce yanlış anladığını ifade etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan İ.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
