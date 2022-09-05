Kız Kulesi yıkıldı iddialarına görüntülü yalanlama | Video

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Yıkıldığı iddiaları dile getirilen Kız Kulesi ile ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan kurum, yapının 2023'te müze olarak açılacağını duyurdu. Açıklamada yıkımın söz konusu olmadığı, kapsamlı restorasyonun sürdüğü dile getirildi