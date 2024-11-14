Kızların kavgasını erkekler ayıramadı | Video 14.11.2024 | 10:48 Elazığ’da bir grup kız, bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Şehit İlhanlar bölgesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir grup kız arasında kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı erkekler ayıramadı. Kavga nedeni ile trafik uzun süre kilitlenirken, kavgaya karışan bazı kızlar sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar, daha sonra bölgeden ayrıldı. Yaşanan olay, cep telefonu kameralarına yansıdı.