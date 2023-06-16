Konya'da camiden ve evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video 16.06.2023 | 11:26 Konya’da polis ekipleri, camilerin yardım kutuları ve evlere hırsızlık amacıyla giren 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesinde bulunan Hazreti Osman Camii'nde vatandaşların bağış olarak yardım kutusuna attığı paraları gözüne kestiren hırsızlık şüphelisi, bağış kutusunu sert bir cisimle kırarak açıp içindeki paralarla birlikte kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aynı hırsızlık şüphelisinin gece saatlerinde İhsaniye Mahallesi Sayar Camii içerisindeki imam odasının camını kırarak takım çantasını ve bir kafede müşterinin cep telefonunu çaldığını tespit etti. Çok sayıda çevre ve güvenlik kamerasını izleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın daha önce de suç kaydı bulunan H.H.A. (23) olduğunu belirledi. Şüphelinin peşine düşen ekipler, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.Polis ekipleri, diğer olayda ise merkez Karatay ilçesi Orhan Gazi Mahallesinde bir evde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, evi kıskaca alarak şüpheli C.M.K.'yi (22) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.