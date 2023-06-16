Konya'da camiden ve evden hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video
Konya’da polis ekipleri, camilerin yardım kutuları ve evlere hırsızlık amacıyla giren 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekipleri, diğer olayda ise merkez Karatay ilçesi Orhan Gazi Mahallesinde bir evde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Birkaç dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, evi kıskaca alarak şüpheli C.M.K.'yi (22) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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