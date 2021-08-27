Video Yaşam Konya'da feci kaza! Patlayıcı yüklü TIR'la otomobil çarpıştı... 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Konya'da feci kaza! Patlayıcı yüklü TIR'la otomobil çarpıştı... 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Konya'da feci kaza! Patlayıcı yüklü TIR'la otomobil çarpıştı... 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...
27.08.2021 | 09:04

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Konya’da feci kaza! Patlayıcı yüklü TIR’la otomobil çarpıştı... 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:05
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Son dakika ahberleri... Konya'da patlayıcı yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

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