Konya'da feci kaza! Patlayıcı yüklü TIR'la otomobil çarpıştı... 6 ölü! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika ahberleri... Konya'da patlayıcı yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.