Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeleyip metrelerce havaya fırlatmıştı, tutuklandı | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikleti ve köpeğiyle iş yeri önüne gelen ve köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeleyen adam tutuklandı. Şiddet gören kedi ve yavruları ise veteriner kliniğinde tedavi altına alındı.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S.S.'nin köpeğine saldıran kediyi tekmelediği ve kedinin metrelerce havaya savrulduğu yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.S.S. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen A.S.S. hayvana eziyet suçundan tutuklandı.
YAVRULARI VARMIŞ
Olayın ardından yaralı olarak bulunan ve veteriner Yusuf Yasir Iba tarafından tedavisi üstlenilen kedinin yavruları olduğu ortaya çıktı. Anne ve yavrularını alıp tedavisini yapan veteriner kedilerin tedavisinin 4-5 gün daha devam edeceğini belirterek, "Yavruların sağlık durumu iyi anne korktuğu için yavrularına bakamamış, bakımlarını biz yapıyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra aldığımız bölgeye tekrar bırakacağız" dedi.
