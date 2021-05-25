Kovid sonrası kan yağları 100 kat artan 14 yaşındaki 8'nci sınıf öğrencisi literatüre girecek

İstanbul'da 8'nci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mete Alp Eskalan yakalandığı koronavirüs nedeniyle daha önce rahatsızlılığı olmamasına rağmen diyabet atağı geçirdi. Kanındaki yağ (lipit) oranı en fazla 150 civarında olması gerekirken, 100 kat artarak, 15 bine çıktı. 18 gün süren yaşam mücadelesinden zaferle çıkan Alp, bundan sonraki hayatını diyabet hastası olarak sürdürecek. Tıp litaretürüne geçecek olan Alp'in tedavisini yürüten Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Varol, Literatürde bu kadar yüksek bildirilmiş lipit değerlerine rastlamadık. Son dönemde gördüğümüz en ilginç vakalardan biriydi. O nedenle Alp'in durumunu literatürde paylaşmayı düşünüyoruz dedi.