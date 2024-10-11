Video Yaşam Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı
Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı

Kripto para dolandırıcılığına 6 ilde operasyon: 22 şüpheli yakalandı

11.10.2024 | 13:51

Kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon düzenlendi. Küçükçekmede Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullanımında olan 427 banka ve kripto hesabına el konuldu.

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