Küçük kızı taciz etti iddiasıyla öldürülmüştü! Adli tıp raporunda kan donduran detaylar | Video
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Diyarbakır Sur'da 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilip, bıçaklanarak öldürülen Ergün Arslan (40) cinayetiyle ilgili olarak 1'i yetişkin 5'i de yaşı küçük olmak üzere 3'ü tutuklu 6 şüpheli hakkında iki ayrı iddianame hazırladı. Daha sonra masum olduğu anlaşılan Aslan ile ilgili Adli Tıp Kurumu raporunda darp sonucu burunda, dudakta yoğun kanama olduğu ve dişlerinin yerinde bulunmadığı belirtildi.