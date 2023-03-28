Video Yaşam Küçükçekmece’de servis aracında çocukları sopayla döven servisçi yakalandı | Video
Küçükçekmece’de servis aracında çocukları sopayla döven servisçi yakalandı | Video

Küçükçekmece’de servis aracında çocukları sopayla döven servisçi yakalandı | Video

28.03.2023 | 08:43

Küçükçekmece’de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Küçükçekmece'de bulunan bir ortaokulun servisinde dün gerçekleşti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü. Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakaladı. Şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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