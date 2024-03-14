Küfür sebebiyle cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 2 sanık tahliye edildi | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi, 2 ev ve bir aracın kundaklanması sonrasında tutukluğu devam eden 3 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Salih Ö. savunmasında, "Cezaevindeyken 22 senelik eşimi kaybettim. Eşimin ölüsünü bile göremedim, üstüne bir toprak atamadım. Ceza içinde ceza çektim" dedi. Mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesine karar verdi.
"CEZAEVİNDEYKEN 22 SENELİK EŞİMİ KAYBETTİM, CEZA İÇİNDE CEZA ÇEKTİM"
Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ertaş Ö., Yavuz Ö., Salih Ö. ve avukatları katıldı. Söz hakkı verilen Ertaş Ö., pişman olduğunu söyleyerek, öldürme kastıyla harekete etmediğini ifade etti. Yavuz Ö. de, "Uzun zamandır tutukluyum. Onlar evimizi bastı, bizi öldürmek istedi" diye konuştu.
Zor durumda olduğunu söyleyen Salih Ö. ise "Cezaevindeyken 22 senelik eşimi kaybettim. Eşimin ölüsünü bile göremedim, üstüne bir toprak atamadım. Ceza içinde ceza çektim. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.
2 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Salih Ö. ile Yavuz Ö'nün tahliyesine, Ertaş Ö'nün ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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