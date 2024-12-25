Video Yaşam Kurt saldırısından köpekleri sayesinde kurtuldu | Video
Kurt saldırısından köpekleri sayesinde kurtuldu | Video

Kurt saldırısından köpekleri sayesinde kurtuldu | Video

25.12.2024 | 12:25

Erzurum’un İspir ilçesinde kurt saldırısına uğrayan bir vatandaş köpeklerinin yardıma gelmesiyle ölümden döndü.

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İspir ilçesinin Sırakonaklar ( Hoduçor ) Mahallesinde hayvancılık ile vaktini geçiren ve yalnız yaşayan Fahrettin Hoca lakaplı bir vatandaş kurt saldırısından son anda kurtuldu. Geçtiğimiz dönemlerde İspir belediye başkan adaylığından dolayı seçim meydanlarında yakından tanınan Fahrettin Demir, sabah evinden çıkıp yürüyüş için yakında bulunan bahçeye doğru giderken kurt saldırısına uğradı. Köpeklerinin yardıma gelmesi ile hayata tutunan Fahrettin Demir, kafasından kollarından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan olayın ardından 112 ambulans ve jandarmaya bilgi verildi. Kurt saldırısına uğrayan Fahrettin Demir başından geçenleri anlatırken, hayati tehlikesinin olmadığı ifade edildi.
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