Kütahya Domaniç'te feci trafik kazası: 7 yaralı | Video 14.03.2023 | 16:21 Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç'in İnegöl-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan Muammer Dursun yönetimindeki otomobil ile Semiha Tunç'un kullandığı otomobil, Jandarma kavşağında çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.N.Y., E.C., F.N.K., B.D. ve A.C. yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.