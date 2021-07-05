Video Yaşam Kuzey Kutbu'nda görev yapacak dev keşif gemisi Viking Octantis İstanbul Boğazı'nda

Kuzey Kutbu'nda görev yapacak dev keşif gemisi Viking Octantis İstanbul Boğazı'nda

Kuzey Kutbu'nda görev yapacak dev keşif gemisi Viking Octantis İstanbul Boğazı'nda
05.07.2021 | 10:27

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Kuzey Kutbu'nda görev yapacak olan 202 metre boyundaki 5 katlı keşif gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geniş güvenlik önlemleri altında geçti.  Boğaz geçişini 3,5 saatte tamamlayan gemi, havadan da görüntülendi.

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Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan yapımı tamamlanan 202 metre uzunluğunda, 24 metre genişliğindeki keşif gemisi, dün saat 16.30 sıralarında Karadeniz'den geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'na girdi. Dev gemiyi İtalyan bayraklı 'Carlo Magno' adlı römorkör çekti. 'Viking Octantis' ismini alacak olan 5 katlı gemiyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 kurtarma römorkörü ve 1 KIYEM botu ile kılavuz kaptan eşlik etti.
Keşif gemisi Antartika ve Kuzey Amerika?nın büyük göllerinde seferler yapacak. Uzak kutup bölgelerindeki nehirleri keşif için gezecek. Geminin 189 kamaradan ve 378 kişiye kadar misafir ağırlama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasından Beşiktaş Sahili'nde oturan bazı vatandaşlar geminin fotoğrafını çekerken, bazı vatandaşlar da geminin geçişini meraklı gözlerle izledi. Keşif gemisinin boğaz geçişi havadan da görüntülendi. Yaklaşık 3,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Norveç'in Sovik Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

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