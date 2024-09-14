Lüks araçla torbacılık yapan şahıslar film gibi operasyonla yakalandı | Video
Adana'da narkotik polislerinin lüks araçla uyuşturucu madde taşıyan şüphelileri yakaladığı anlar anbean kaydedildi. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen şüphelilerin aracından 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilirken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
"FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALADILAR"
Daha sonra aracı takibe alan narkotik polisleri bir süre sonra aracının önünü kesip silah çekerek şüphelileri aşağı indirdi. Film gibi operasyon anbean görüntülenirken şüpheliler yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.
Araçta yapılan aramalarda ise valiz içerisinde 6 pakette toplam 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Mehmet T, sorgusunda susma hakkını kullanırken Necmettin A., daha önce Mehmet T. ile anlaşarak aldığı çantayı kamyoncular garajında tekrar Mehmet T.'ye teslim ettiğini söyledi.
Diğer şüpheli Şahin T. ise uyuşturucu ile alakası olmadığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet T. ve Necmettin A. tutuklanırken Şahin T., ev hapsi cezası aldı.
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