Video Yaşam Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu | Video
Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu | Video

Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu | Video

18.05.2025 | 13:28

Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu Kuzey Gişeleri'nde jandarma tarafından durdurulan lüks otomobilde çakar ve uzaktan kumandalı siren tesisatı çıktı. 276 bin 344 lira cezadan kaçamayan sürücünün ehliyetine 1 ay el konulurken, otomobilde trafikten men edildi.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu Kuzey Gişeleri'nde M.A.G.'nın kullandığı 34 XX XXXX plakalı lüks otomobil durdurdu. Otomobile takılı vaziyette çakar ve uzaktan kumandalı siren tespit edildi.

M.A.G.'nın otomobilindeki donanım sökülerek jandarma ekiplerine teslim edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 Maddesi gereğince araç sahibi 138 bin 172 lira ve sürücü 138 bin 172 lira para cezası uygulandı. M.A.G'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, 34 XX XXXX plakalı lüks otomobilde 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'nın huzuru ve vatandaşların seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerinin aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam ediyor.

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