Lüleburgaz’da motosiklet otomobile böyle çarptı: 1 ölü | Video 04.03.2024 | 11:03 Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İnönü mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Emrah Kırca'nın kullandığı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran otomobile, arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırca yere düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca'nın (26) hayatını kaybettiği ögrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.