Lüleburgaz’da motosiklet otomobile böyle çarptı: 1 ölü | Video
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırca yere düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca'nın (26) hayatını kaybettiği ögrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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