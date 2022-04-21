Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar | Video

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BARTIN'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) çalındığı belirlenen 435 dinamit ele geçirildi, 1 maden işçisi ve balıkçıların da olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Dinamitlerin balık avında kullanıldığı iddia edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, D.Y., B.K., A.Y. ve O.C. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dinamitleri balık avında kullandığı iddia edildi.