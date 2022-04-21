Video Yaşam Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar | Video
Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar | Video

Madenden çaldıkları dinamitlerle yakalandılar | Video

21.04.2022 | 16:07

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BARTIN'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) çalındığı belirlenen 435 dinamit ele geçirildi, 1 maden işçisi ve balıkçıların da olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Dinamitlerin balık avında kullanıldığı iddia edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın ve Amasra Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde takibe aldığı kişilerin ev araçlarında arama yaptı. Aramalarda, üzerinde TTK ibaresi bulunan 431 dinamit, 31 el yapımı patlayıcı, 455 elektrikli kapsül, 16 kapsül, 8 elektrik kablosu, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca, 124 fişek ve dinamit yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Dinamitlerin TTK'dan çalındığı belirlendi. Ekipler, bir madenci ve balıkçıların da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüphelilerden 4'ü serbest bırakıldı, D.Y., B.K., A.Y. ve O.C. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin dinamitleri balık avında kullandığı iddia edildi.

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