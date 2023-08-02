Video Yaşam Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video
Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video

Mahallesindeki uyuşturucu ticaretine karşı çıkınca yol ortasında kurşunlandı | Video

02.08.2023 | 14:42

Ankara’da bir kişi, uyuşturucu ticareti yaptığını iddia ettiği kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bununla da yetinmeyen saldırganlar yaraladığı kişinin dükkanına da iki kez silahlı saldırı gerçekleştirdi.

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Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Yiğitcan Onur (31), mahallerinde uyuşturucu ticareti yaptığını ileri sürdüğü çete elebaşı D.A.'ya (35) karşı çıkarak madde satışı yapmamasını istedi. Tartışmanın alevlenmesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavganın ardından D.A., azmettirdiği bir kişi aracılığıyla Yiğitcan Onur'un babasının dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bununla da yetinmeyen D.A., yine azmettirdiği kişiler tarafından Yiğitcan Onur'a silahlı saldırıda bulundu. Bacaklarından yaralanan Onur hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Tehditlerinin ve saldırının dozunu artıran D.A., son olarak da daha önce saldırı yaptırdığı dükkana tekrar silahlı baskın düzenlettirdi. Baskınlardan ve saldırılardan tedirgin olduklarını belirten baba Abdurrahman Onur ise sürekli tehdit edildiğini belirterek yardım istedi.

"BURADA UYUŞTURUCU SATIYORLARDI"
Olaylarla ilgili konuşan Yiğitcan Onur'un babası Abdurrahman Onur, "Üç ay önce dükkanım pompalı tüfekle kurşunlandı. Şikayetçi oldum ama bir sonuç çıkmadı. Bir hafta önce oğlumu ayağından vurup yaraladılar. İki gün önce de yine dükkanıma silahlı saldırıda bulundular. Mağdur durumdayız. Oğlum ile bu şahıslar karşı karşıya gelmişti. Oğlum, 'size burada uyuşturucu sattırmam' dedi. Oğlumla tartışmaya girdiler. Oğlum bu şahısları bulup dövdü hatta. Burada uyuşturucu satıyorlardı. 200'e yakın kişiler. Çocukları ve gençleri kullanıyorlar. Oğlum da buna karşı çıkınca önce onu vurdular, sonra da işyerime saldırdılar. Ailecek tehdit ediliyoruz. 'Burayı terk edin, yoksa sizi vuracağız' diyorlar. Burada istenmiyoruz, müdahalelerde bulunduğumuz için. Oğlumun ayağında yaralar var. Hastanede tedavi görüyor. 20 bin liralık da hasar var dükkanımda. Biz huzur istiyoruz. Çoğu esnaf mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

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