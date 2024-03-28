Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 28.03.2024 | 15:43 Malatya’da yolcu treninde 18 kilo esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbari bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda trende yolcu olarak bulunan üç zanlının bagajlarında 18 kilo kubar esrar ele geçildi.Üç zanlının gözaltına alındığı olayda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.