Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video
Malatya’da yolcu treninde 18 kilo esrar ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Üç zanlının gözaltına alındığı olayda adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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