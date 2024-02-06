Malatya’da afet konutlarının son hali böyle görüntülendi | Video 06.02.2024 | 07:34 "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilendiği kentler arasında yer alan Malatya’da, geçen bir yılın ardından 14 bin 636 afet konutun inşasında sona gelindi. Şubat ayı itibari ile teslim edilmesi planlan evlerle depremzedeler yeni hayatlarına ilk adımlarını atmış olacak. Büyük bir bölümü tamamlanan afet konutlarının son hali dronla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Malatya'da 6 bin 643 bina yıkıldı. Bin 237 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 907 bina ise ağır hasar aldı. 6 Şubat'ın seneyi devriyesi yaklaşırken, depremin yaraları sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde, Malatya'da ihalesi yapılan 14 bin 636 afet konutun inşasında sona gelindi. Bin 150 adeti 2+1, 13 bin 742 adeti 3+1 tasarlanan dairelerin Şubat ayında depremzedelere teslim edilmesi planlıyor. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesinde devam eden hummalı çalışmaları yerinde incelerken konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca büyük bir kısmı tamamlanan konutlar dron ile havadan da görüntülendi.

"TOKİ TARAFINDAN 14 BİN 636 KONUTUMUZ İHALE EDİLDİ"

Şubat ayı itibariyle depremzedenin konutlara yerleşmeye başlayacağını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "6 Şubat'ın yıl dönümüne geliyoruz elbette yaşananlardan dersler çıkarıldı. Yaşanan süreç bizi 21. yüzyılın getirdiği bireysellikten çok daha farklı bir toplumsal yardımlaşma, dayanışma içerisine götürdü. İmar, inşa ve ihya işlerine gelecek olursak çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız üzerinden 1 yıl geçti bu süre zarfında TOKİ tarafından 14 bin 636 konutumuz ihale edildi. İhale edilen konutların tamamının yapımına başlandı. 14 bin 636 konut, 18 dükkan ve 1 caminin yapımı devam ediyor. Konutlarımız; bin 150 adeti 2+1, 13 bin 742 adeti 3+1 şeklinde tasarlandı" dedi.

"88 BLOKTAN OLUŞAN YAPILARIN TAMAMININ İNŞAATI BİTİRİLMİŞ OLUP TESLİMAT AŞAMASINDADIR"

İklim dostu ve depreme karşı dayanıklı yapıların inşa edildiğini söyleyen İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve belediyelerimizin birlikte yürüttüğü bütüncül projeler, kurulan koordinasyonla işlerin hızla ilerlediğine şahit oluyoruz. Battalgazi ilçemizde 2 bin 496 konut yapılmakta bunun bin 815'i, 1 adet cami ve 6 adet dükkan Gelincik Tepe'de, 681 adet konutta Çamurlu mevkiinde yer almaktadır. 783 adet 2+1, bin 697 adet 3+1 konut bulunmaktadır. 88 bloktan oluşan yapıların tamamının inşaatı bitirilmiş olup teslimat aşamasındadır. Bloklarda 5 tip yapı bulunuyor, yapıların içerisinde kullanılan malzemeler, balkon ve oda genişliklerinin hepsi bir aileye huzur içerisinde yaşayabileceği standartlarda olduğunu görüyoruz" diye konuştu.