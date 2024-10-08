Video Yaşam Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video
Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video

Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video

08.10.2024 | 16:14

Malatya'da öğrenci servisi ile belediyeye ait halk otobüsünün çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve afad ekibi sevk edildi. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 00:52
Ankara'da cami görevlisi yaşlı adama saldırı anı kamerada 08.10.2024 | 17:04
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 01:53
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti 08.10.2024 | 16:58
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 01:54
Annesine el kaldıran genci amcası ve babası sokak ortasında böyle darp etti | Video 08.10.2024 | 16:15
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 02:43
Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı | Video 08.10.2024 | 16:15
Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:43
Malatya'da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 08.10.2024 | 16:14
Atatürk anıtına balyozla çıkan zihinsel engelli şahıs linç edildi | Video 04:59
Atatürk anıtına balyozla çıkan zihinsel engelli şahıs linç edildi | Video 08.10.2024 | 15:01
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video 03:54
Uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle gözyaşları içinde polise teslim etti | Video 08.10.2024 | 14:39
Tabut küçük, acı büyük! Minik Sıla’nın cansız bedenini bu tabutla taşıdılar | Video 03:19
Tabut küçük, acı büyük! Minik Sıla'nın cansız bedenini bu tabutla taşıdılar | Video 08.10.2024 | 13:03
Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video 01:36
Tartıştığı kadınlara soyunup böyle saldırdı | Video 08.10.2024 | 12:41
Bursa’da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada | Video 00:37
Bursa'da yumruk ve sopaların konuştuğu meydan muharebesi kamerada | Video 08.10.2024 | 12:40
Öğrencisini eşinden öğrendiği Heimlich manevrası ile kurtardı | Video 04:23
Öğrencisini eşinden öğrendiği Heimlich manevrası ile kurtardı | Video 08.10.2024 | 12:40
Yakınları hayatından endişelendi; o yürüyüşte çıktı | Video 02:40
Yakınları hayatından endişelendi; o yürüyüşte çıktı | Video 08.10.2024 | 12:39
Sokak ortasında kadını yumrukladı, bekçiler kurtardı | Video 00:37
Sokak ortasında kadını yumrukladı, bekçiler kurtardı | Video 08.10.2024 | 12:39
TOFAŞ sürücüsü yol ortasında dakikalarca drift attı, o anları kayda aldırdı | Video 00:17
TOFAŞ sürücüsü yol ortasında dakikalarca drift attı, o anları kayda aldırdı | Video 08.10.2024 | 10:40
Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparan kazada, Timur Cihantimur’un 112 kayıtları ortaya çıktı! Hayatım bitti | Video 02:34
Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan kazada, Timur Cihantimur'un 112 kayıtları ortaya çıktı! "Hayatım bitti" | Video 08.10.2024 | 10:40
Beyoğlu’nda baba oğul arasında ’Motosikleti ver’ kavgası | Video 01:47
Beyoğlu'nda baba oğul arasında 'Motosikleti ver' kavgası | Video 08.10.2024 | 10:39
Nevşehir’de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 00:29
Nevşehir'de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 08.10.2024 | 10:10
200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı | Video 00:32
200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmen yakalandı | Video 08.10.2024 | 08:55
Arnavutköy’de kavgaya iş makinesiyle gelen şahıs tutuklandı | Video 02:10
Arnavutköy’de kavgaya iş makinesiyle gelen şahıs tutuklandı | Video 08.10.2024 | 08:54
Fatih’te trajik olay: Karısı intihar etti, kendisi de intihara kalkıştı | Video 03:10
Fatih'te trajik olay: Karısı intihar etti, kendisi de intihara kalkıştı | Video 08.10.2024 | 08:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA