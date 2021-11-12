Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı

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Malatya'da tırın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, feci kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya-Kayseri karayolu havaalanı kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen M.B. yönetimindeki tır havaalanı istikametinden gelen S.G. yönetimindeki otomobile kavşak içerisinde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü S.G. ile iki oğlu M.G ve Ş.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 45 yaşındaki otomobil sürücüsünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.