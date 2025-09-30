Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı | Video 30.09.2025 | 16:17 Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce fuhşa tespit ve aracılık yaptığı tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda salon sahibi ve görevlisi olduğu belirtilen 3 kadın gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Fuhşa Teşvik Etme', 'Aracılık Etme', 'Fuhşu Kolaylaştırma' ve 'Fuhuş İçin Yer Temin Etme' dosyası çerçevesinde fuhşa teşvik ve aracılık ettiği tespit edilen bir SPA&masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda salon sahibi K.K. (31), Mesul Müdür S.S. (21) ve Mesul Müdür D.Ö. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerinde polis tarafından arama yapılırken, ikametlerindeki dijital materyallere el konuldu.Fuhuş amacıyla masaj salonunda çalıştırıldığı tespit edilen 12 kadının kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.