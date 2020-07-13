Maun Suresi dinle! Maun Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!
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Maun Suresi dinle! Maun Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı! 13.07.2020 | 17:30
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Ma'un Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir, 7 ayetten oluşur! Kur'an-ı Kerim'de Tekasür Suresi'nden sonra Mekke'de indirildiğine inanılan 7 ayetten oluşan Maun Suresi'nin pek çok fazileti vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'in 107 suresi olan Maun Suresi'nin tecvidli Arapça okunuşu ve Türkçe meali...