Maun Suresi dinle! Maun Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!

Ma'un Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir, 7 ayetten oluşur! Kur'an-ı Kerim'de Tekasür Suresi'nden sonra Mekke'de indirildiğine inanılan 7 ayetten oluşan Maun Suresi'nin pek çok fazileti vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'in 107 suresi olan Maun Suresi'nin tecvidli Arapça okunuşu ve Türkçe meali...