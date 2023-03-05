Meral Akşener yana yakıla Cumhurbaşkanı adayı arıyor: Ersan Şen'e telefon | VİDEO HABER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına destek vermiş ve masayı dağıtmıştı. Adeta yana yakıla aday arayan Akşener'in gündemindeki yeni isim ise Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen oldu.