Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 11:22 Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sına adli kontrol şartıyla serbest kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde örgütün propagandasını yaptığı tespit edilen 7 şüpheli belirlendi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin Toroslar ve Akdeniz ilçelerindeki belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Öteyandan şüphelilerin adreslerinden çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildiği öğrenildi.