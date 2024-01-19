Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 6'sına adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Öteyandan şüphelilerin adreslerinden çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildiği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Mersin'de terör örgütü PKK operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 19.01.2024 | 11:22
02:16
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video 19.01.2024 | 10:52
00:34
İzmitli Gezeravcı, kuzenini böyle uğurladı | Video 19.01.2024 | 11:09
02:00
03:17
İçi para dolu cüzdan buldu, tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı | Video 19.01.2024 | 10:52
00:12
Bursa’da domuz sürüsü ana yola böyle atladı | Video 19.01.2024 | 10:52
00:49
ATV’den düşen arkadaşını kahkahayla izledi | Video 19.01.2024 | 10:52
02:05
13 ilde eş zamanlı Kafes-31 operasyonu | Video 19.01.2024 | 10:52
01:29
Ağrı polisinden uyuşturucu tacirlerine baskın: 3 gözaltı | Video 19.01.2024 | 10:36
04:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ocak 2024 Cuma atv izle! | Video 19.01.2024 | 10:30
00:15
Cezaevinden firar etti, hoşuna giden motosikleti arkadaşıyla çaldı | Video 19.01.2024 | 10:08
01:26
00:14
Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 3 tutuklama | Video 19.01.2024 | 09:53
00:20
Sürücüsünün ölümle dansı kamerada: Motosikleti yatarak kullandı | Video 19.01.2024 | 09:51
06:29
03:44
00:36
Alper Gezeravcı’nın uzaydaki ilk sözleri “İstikbal göklerdedir” oldu | Video 19.01.2024 | 08:59
01:28
Adıyaman’daki 4,0 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi | Video 19.01.2024 | 08:38
01:00