Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video
20.11.2025 | 10:25
Tekirdağ'da kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazayı sürücü yara almadan atlatırken, o anlar kameraya yansıdı.
Sürücü motosikletten düşerek savrulurken, devrilen motosiklet ise metrelerce kaydı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ise tedaviyi reddetti.
Kaza anı ise an be an kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 20.11.2025 | 10:25
02:23
Tosuncuk Mehmet Aydın'dan Çiftlik Bank mağdurlarına mektup | Video 20.11.2025 | 09:51
05:26
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga kamerada: 2 ağır yaralı | Video 20.11.2025 | 09:01
01:08
Eyüpsultan'da İETT otobüsü alevlere teslim oldu | Video 20.11.2025 | 08:32
00:25
Drift ve makas atan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 19.11.2025 | 16:42
01:04
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 16:09
05:14
00:56
Kamyonetin arkasına bağladığı atı dakikalarca böyle sürükledi! | Video 19.11.2025 | 15:11
01:19
02:16
02:14
Baba Servet Böcek son yolculuğuna uğurlandı 19.11.2025 | 13:38
02:02
02:47
Kar, kış, kıyamet dinlemedi, Sivas soğuğunda suya böyle girdi | Video 19.11.2025 | 11:21
01:06
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 19.11.2025 | 11:21
04:14
Kocaeli'de mutfak tezgahları üretim tesisinde korkutan yangın | Video 19.11.2025 | 10:42
01:43
Dikkatsiz sürücünün polise çarpma anı kamerada | Video 19.11.2025 | 10:42
05:39
Beylikdüzü'nde boş kulübe alev alev yandı | Video 19.11.2025 | 10:23
00:10
06:00