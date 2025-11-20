Metrelerce sürüklendiği kazayı yara almadan atlattı | Video 20.11.2025 | 10:25 Tekirdağ'da kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazayı sürücü yara almadan atlatırken, o anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski itfaiye yönünden eski Şifa ışıklarına seyreden bir motosikletli, kontrolden çıkarak devrildi.Sürücü motosikletten düşerek savrulurken, devrilen motosiklet ise metrelerce kaydı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ise tedaviyi reddetti.Kaza anı ise an be an kameraya yansıdı.