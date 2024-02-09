Video Yaşam Mıcıra kapılan araç 18 metre böyle sürüklendi, genç sürücü hayatını kaybetti | Video
Mıcıra kapılan araç 18 metre böyle sürüklendi, genç sürücü hayatını kaybetti | Video

Mıcıra kapılan araç 18 metre böyle sürüklendi, genç sürücü hayatını kaybetti | Video

09.02.2024 | 15:39

İzmir’in Çeşme ilçesinde, mıcır ve kumluk alanda direksiyon hakimiyetini kaybeden ve devrildikten sonra aracın içinde 18 metre sürüklenen üniversite öğrencisi Mustafa Efe Özel, ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Çeşme ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Efe Özel (19) idaresindeki 35 RGZ 68 plakalı araç, Çakabey Kavşağı'nda ilerlerken yol üzerindeki mıcır ve kumluk alana girdi.

ARAÇ 18 METRE SÜRÜKLENDİ, AĞACA ÇARPTI
Bu sırada kum ve mıcıra kapılan 19 yaşındaki sürücünün kontrolündeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıkarak yan yattı. 18 metre sürüklenen araç, daha sonrada tavan kısmından refüjdeki çam ağacına çarparak durdu.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde eğitim gören ve babasına ait araçla kaza yapan sürücü Mustafa Efe Özel, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

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