Video Yaşam Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı | Video
Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı | Video

Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı | Video

19.04.2023 | 09:53

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle sürüklenen otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü, eşi ile üç çocuğu yaralandı.

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Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz T. (29) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, çay kenarında durbildi.

Kazada sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T. (26) ve çocukları H.S.T. (6), S.T. (4) ve H.M.M. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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