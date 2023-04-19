Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 19.04.2023 | 09:53 Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle sürüklenen otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü, eşi ile üç çocuğu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz T. (29) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki mıcırlar sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, çay kenarında durbildi.Kazada sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T. (26) ve çocukları H.S.T. (6), S.T. (4) ve H.M.M. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Yaralılardan sürücü Cengiz T. ile eşi Arzu T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.