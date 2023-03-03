Minik Zeynep’in gönderdiği oyuncaklardan çıkan not duygulandırdı | Video

Kocaeli’nin Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal’ın Osmaniye'deki depremzedeler için gönderdiği oyuncak kutusundan çıkan “Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum” not herkesi duygulandırdı.