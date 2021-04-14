Motorcu kıyafetli motosiklet hırsızı kamerada | Video

Güngören'de kafasında motorcu kaskı takılı hırsız yolda bulunan motosikleti çaldı. Hırsızın rahat tavırları ve motoru çaldığı anlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz akşam Güngören Merter'de meydana geldi. Motorcu gibi giyinen ve kafasında kask üzerinde motor kıyafetleri giyinen hırsız bir iş yeri önünde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Motoru bulunduğu yerden çok sakin bir şekilde tıpkı kendi motosikletini alıyormuş gibi alan ve elinde iterek götürdü. Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi güvenlik kameralarını incelendiğinde hırsızın rahat tavırları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de hırsız sanki kendi motosikletiymiş gibi yaklaşıyor. Bulunduğu yerden çıkardığı motosikleti eliyle iterek bulunduğu yerden götüren hırsız daha sonra gözden kayboluyor.