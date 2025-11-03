Motosikletinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video 03.11.2025 | 13:50 Bursa Gemlik yolu üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Gemlik istikametinde seyir eden motosiklet sürücüsü, aniden kontrolden çıkan bir otomobilin karşı yöne savrulduğunu fark etti. Sürücü, refleksle manevra yaparak otomobille çarpışmaktan kıl payı kurtuldu. Korku dolu anlar, motosikletlinin kask kamerası tarafından anbean kaydedildi.