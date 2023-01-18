Müge Anlı küplere bindi! Üfürükçü, kendisinden 33 yaş küçük kıza canlı yayında evlenme teklifi etti | Video
Müge Anlı'da gündeme gelen Hilal Baltacı'yı yanında tutma amacının ne olduğu sorulan üfürükçü, "Hilal'i seviyorum" dedi. Daha önce gizlice imam nikahı kıymak istedikleri öğrenilen üfürükçü, canlı yayında kızı yaşındaki Hilal Baltacı'ya evlenme teklifi etti!
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