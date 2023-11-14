Video Yaşam Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Kasım 2023 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video
Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Kasım 2023 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video

Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Kasım 2023 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video

14.11.2023 | 11:13

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Kasım 2023 Salı canlı yayınında neler yaşandı?

Seyir halindeki aracından indirildi, kaçırıldı, 23 yaşındaki Umut Demirer bırakıldı

Müge Anlı'da bir annenin daha endişesi dindi. 6 gündür kayıp olan Niğde sınırları içerisinde kaçırılan 23 yaşındaki Umut yayının ardından bırakıldı. 9 Kasım'da iki arkadaşıyla Ankara'ya doğru yola çıktıkları sırada kaçırılmıştı. Umut bırakılır bırakılmaz dayısını arayıp karakola gittiler. Karakolda birşey anlatmayan Umut, dayısına 'çok korkuyorum' diyerek annesinin televizyonda görülmesi üzerine bırakıldığını anlattı.

Eşinin alyansıyla kaybolan taze damat bulundu. Ailesi ile görüşmek istemediğini söyledi.

Efendi Bey'in eşi ile tartıştıktan sonra Antalya'ya gittiği ve ailesiyle görüşmek istemediği ortaya çıktı. Yayına bağlanan eşi Hayriye Hanım, 'bana olan borçlarını ödesin nereye giderse gitsin' diyerek eşine seslendi.

Selim Yalçınkaya cinayetinde iddianame hazırlandı. Arkadaşı sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkacak

Arkadaşı olay günü Selim Yalçınkaya ile hiçbir şekilde görüşmediğini, rahmetliyi görmediğini iddia etmişti. Sleim Yalçınkaya'nın öldürüldüğü garajda sigara izmaritleri ele geçirildi ve inceleme yapılması amacıyla olayın şüphelilerinden kan örneği alınacağı kolluk kuvvetleri tarafından Emre'ye bildirildi. Olay gecesi Selim'le garajda görüştüklerini itiraf eden Emre daha önceki ifadelerinde korktuğu için söyleyemediğini söyledi.

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