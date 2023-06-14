Müge Anlı'da dikkat çeken detay! Kadri Fidan'ın kaybındaki şüpheli noktalar | Video
74 yaşındaki Kadri Fidan bulundu mu? Hazine bulduğunu söyleyen ölümsüzlük otu meraklısı Kadri Fidan'ı arayan Müge Anlı elde ettiği bilgileri ATV canlı yayınında açıkladı, herkes şaşkına döndü. Yakınlarının "Adam adeta yer yarıldı içine girdi" dediği Kadri Fidan define yüzünden öldürüldü mü? İşte detaylar...
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