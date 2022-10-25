Video Yaşam Müge Anlı'da ilginç dolandırılma hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video
Müge Anlı'da ilginç dolandırılma hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video

Müge Anlı'da ilginç dolandırılma hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video

25.10.2022 | 10:58

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ilginç dolandırıcılık hikayesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı'dan yardım istemek için programa başvuran Tuğba ve Pınar, karşılarına çıkan kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Arkadaşı tarafından tanıştığı Mustafa adlı kişiyle iki gün içinde sevgili olduklarını anlatan Tuğba, kendini esnaf olarak tanıtan bu kişi yağ sattığını, kar ettiğini söyleyerek kar ortağı olmak için ikna ettiğini ve paralarını bu şekilde kaptırdıklarını anlattı. Müge Anlı'nın yeni bölümünde ise dolandırılan kadınlar ellerinde pankartlarla yayına çıkarken, iddiaların odağındaki ismi tanıyanlar tek tek canlı yayına bağlanıp konuştu.

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