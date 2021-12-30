Müge Anlı'da Son Dakika: Mustafa Kaya 2,5 yıl sonra ilk kez canlı yayında eşi ve kızıyla görüştü! Duygu dolu anlar yaşandı… | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:35
Antalya'da Boğaçay taştı, köprü ulaşıma kapandı | Video 30.12.2021 | 15:24
01:01
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ile görüntülendi | Video 30.12.2021 | 15:24
02:22
00:16
Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı | Video 30.12.2021 | 15:15
03:50
00:26
Aç kalan vaşak köye indi | Video 30.12.2021 | 14:04
01:44
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok | Video 30.12.2021 | 13:58
02:03
Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video 30.12.2021 | 13:58
02:29
Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi | Video 30.12.2021 | 13:43
00:31
Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı! "Tartıştık ateş ettim" | Video 30.12.2021 | 13:35
03:37
Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor 30.12.2021 | 13:03
04:18
İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2021 | 13:00
03:24
Antalya'da uçan çatı, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 30.12.2021 | 13:00
03:50
Erzurum'da buz kesen nehirlerde görsel şölen | Video 30.12.2021 | 12:59
02:37
Yaralı domuz duyarlı vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 12:51
15:32
Ahmet Özhan'dan bir A.Ş.K. hikayesi... 'Ayrılık Yaman Kelime' 30.12.2021 | 12:38
02:26
02:26
04:34
Üsküdar'da dumandan etkilenen kedi oksijen tüplüyle hayata tutundu | Video 30.12.2021 | 10:12
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Aralık Perşembe canlı yayınında; Mustafa Kaya olayından son dakika haberleri! 2,5 yıl sonra ilk kez eşi ve kızıyla canlı yayında görüştü. Müge Anlı programında duygu dolu dakikalar yaşandı. İşte o anlar...