Müge Anlı'da Son Dakika: Mustafa Kaya 2,5 yıl sonra ilk kez canlı yayında eşi ve kızıyla görüştü! Duygu dolu anlar yaşandı… | Video

Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Aralık Perşembe canlı yayınında; Mustafa Kaya olayından son dakika haberleri! 2,5 yıl sonra ilk kez eşi ve kızıyla canlı yayında görüştü. Müge Anlı programında duygu dolu dakikalar yaşandı. İşte o anlar...