Muş’ta eski eş dehşeti: Pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı | Video
21.11.2025 | 09:00
Muş’ta eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasemin D., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasemin D.'nin kırmızı alanda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlı kaçarken silahı ile birlikte telefon kamerasına yakalandı.
