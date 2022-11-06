Video Yaşam Nusaybin'de Gençlik Konseri düzenlendi | Video
Nusaybin'de Gençlik Konseri düzenlendi | Video

Nusaybin'de Gençlik Konseri düzenlendi | Video

06.11.2022 | 11:19

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen Gençlik Konserine binlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir akşam geçirdi.

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Nusaybin ilçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Gençlik Konseri 8 Mart Mahallesinde etkinlik alanında yapıldı.
Gençlik Konserine katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin'de yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Nusaybin'de gördüğü kalabalık karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bugün Nusaybin için tarihi bir gün, bu tarihi günde bu kadar kalabalığın toplanması hakikaten beni çok mutlu etti. Geldiğimiz günden beri hakikaten Mardin'de özellikle Nusaybin'de büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Bu değişimi sizlerle birlikte sağlıyoruz. Allah kısmet ederse İnşallah 16 Kasım'da Nusaybin Millet Bahçesi ihalesi yapılacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum. Elhamdülillah o sıkıntılı günleri geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz, daha güzel günler daha aydınlık günler daha güzel bir Nusaybin için mücadele ediyoruz" dedi.

Nusaybin'e Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ciddi bir çalışma yaptıklarını ifade eden Vali Demirtaş, en yakın zamanda Nusaybin'e bu müjdeyi vermek istediklerini söyledi.

Vali Demirtaş'tan sonra konsere gelen vatandaşları selamlayan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ise, "Allah'ın izniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Nusaybin artık huzurun başkenti, güvenin başkenti, kardeşliğin başkenti olmuştur. Her geçen gün Nusaybin geleceğe emin adımlarla, aydınlık geleceğe koşar adımlarla ilerliyor. İnşallah bu başarı ve zafer aziz Nusaybinli kardeşlerimizindir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Mardin'de de Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş ve kıymetli ekibinin çok ama çok büyük destekleriyle Nusaybin'de hizmet görmeyen mahallemiz, noktamız, sokağımız kalmayacak. Bugün de sosyal belediyecilik anlamında gençlik konserimizle unutulmaz bir gece yaşayacağız. Bizi yalnız bırakmayan gencinden yaşlısına aziz Nusaybinli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra mahalli sanatçılar sahne aldı. Daha sonra Gençlik konserinde sahne alan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, alanı dolduran binlerce hayranı için şarkı söyledi.

Konserin sonunda Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile eşi Nigar Karakuş Kayabaşı, sahneye çıkarak Sanatçı Kandemir'e teşekkür ettiler.

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