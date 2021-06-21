Video Yaşam Ödemiş’i sağanak vurdu. Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı | Video

Ödemiş’i sağanak vurdu. Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı | Video

Ödemiş’i sağanak vurdu. Sel sularına kapılan bir araç böyle kurtarıldı | Video
21.06.2021 | 15:42

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, şiddetli yağış nedeniyle sele kapılan bir otomobil güçlükle kurtarıldı. Öte yandan, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

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Ödemiş'te, dün akşam saatlerinde başlayan ve 3 saat süreyle devam eden sağanak yağış, hayatı felç etti. 3-4 saat boyunca devam eden sağan yağışla, Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerden gelen sular, önüne kattığı şeyleri sürükledi.

SÜRÜKLENEN OTOMOBİLİ KURTARMAK İÇİN EKİPLER MÜCADELE VERDİ
Bir mahallede ise otomobilin sürüklenme anları kameraya yansıdı. Sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, görevliler tarafından güçlükle kurtarıldı. Bölgede, ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Zarar gören yerlerin temizliğine başlandığı ifade edildi.

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