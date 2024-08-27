Önce reklam panosuna sonra aydınlatma direğine çarptı | Video
Tekirdağ Çorlu’da gece saatlerinde virajı alamayan otomobil, kaldırıma çıkıp önce reklam panosuna sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yan yatan araçtan yaralı çıkarılan sürücü Ş.E.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:05
Hatay'da korku evinde korkudan bayılan çocuk kamerada! 27.08.2024 | 09:59
01:33
Önce reklam panosuna sonra aydınlatma direğine çarptı | Video 27.08.2024 | 10:18
00:10
Adam öldürme suçundan aranan firari şahıs yakalandı | Video 27.08.2024 | 10:16
02:30
İstanbul Sultangazi'de boğazında yemek kalan martı adeta yardım istedi 27.08.2024 | 10:08
01:51
Adana’da küle dönen 6 iş yeri böyle görüntülendi | Video 27.08.2024 | 10:14
01:44
İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk jetski ile kurtarıldı 27.08.2024 | 09:59
00:27
Özbekistan uçağı Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı 27.08.2024 | 09:17
03:28
03:29
Şanlıurfa'da otomobil inşaat çukuruna düştü: 3 yaralı 27.08.2024 | 09:18
01:59
04:07
02:34
Şişli’de otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı: 3 yaralı | Video 27.08.2024 | 08:53
02:37
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.08.2024 | 08:53
01:31
Otomobil köprüden aşağı yuvarlandı: 1 ölü 27.08.2024 | 08:36
03:43
04:07
00:20
Samsun'da adeta deniz gibi dalgalanan halı saha kamerada 27.08.2024 | 08:36
01:22
Annesiyle yolda yürüyen adamı sırtından bıçakladı 26.08.2024 | 18:23
00:44
Adana'da kuyuya inen 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 26.08.2024 | 17:47
05:30
Zonguldak'ta orman yangını 26.08.2024 | 17:11