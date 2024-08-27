Önce reklam panosuna sonra aydınlatma direğine çarptı | Video 27.08.2024 | 10:18 Tekirdağ Çorlu’da gece saatlerinde virajı alamayan otomobil, kaldırıma çıkıp önce reklam panosuna sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 22.15 sıralarında Şeyh Sinan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çorlu Park mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı yönünden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden Ş.E.S. idaresindeki 59 UH 671 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam panosuna sonra da aydınlatma direğine çarptı. Yerinden çıkan direk karşı şeride devrildi.Kaza sonrası yan yatan araçtan yaralı çıkarılan sürücü Ş.E.S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.